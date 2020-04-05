На него надеется Путин: Климкин озвучил цель Медведчука в Украине

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук хочет "перезагрузить" Украину по своей логике и получить особую роль, на что и надеется его кум, президент России Владимир Путин.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Он ответил на вопрос журналистки о том, что Медведчуку нужно от Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что у него есть абсолютно четкая логика и в отличии от многих он ее никогда не скрывал. Как агент российского влияния он хочет перезагрузить Украину в другую федеральную логику и играть в этой федеральной логике особую роль, опираясь на свои контакты с Путиным и российской элитой", – сказал Климкин.

Климкин озвучил цель Медведчука в Украине. Иллюстрация

По его словам, если бы Соколова лично спросила Медведчука о его целе, тот сказал бы совсем другие слова, но логика осталась бы такой же.

"Он реально в это верит, он хочет свою роль каким образом монетизировать. Монетизировать не только в деньгах, но и политически. И думаю, что Путин еще не оставил последних надежд на то, что Медведчук какую-то роль для Украины будет играть. Наверное, не лично, а как член определенной команды", – добавил Климкин.

Он также отметил, что на самом деле в украинской политике ничего предсказать нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Климкин считает, что Украина не сможет нормализовать отношения со страной-агрессором Россией и закончить войну, поскольку существует "два президента РФ Путина" – физический и коллективный.

Экс-министр иностранных дел Украины также заявил, что страна-агрессор Россия во главе с Путиным стремится захватить не только восточные области Украины, что делает сейчас на Донбассе.

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