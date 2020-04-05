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5 апреля • обновлено в 17:08
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На него надеется Путин: Климкин озвучил цель Медведчука в Украине

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Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук хочет "перезагрузить" Украину по своей логике и получить особую роль, на что и надеется его кум, президент России Владимир Путин.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Он ответил на вопрос журналистки о том, что Медведчуку нужно от Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что у него есть абсолютно четкая логика и в отличии от многих он ее никогда не скрывал. Как агент российского влияния он хочет перезагрузить Украину в другую федеральную логику и играть в этой федеральной логике особую роль, опираясь на свои контакты с Путиным и российской элитой", – сказал Климкин.

Климкин озвучил цель Медведчука в Украине. Иллюстрация

Климкин озвучил цель Медведчука в Украине. Иллюстрация

По его словам, если бы Соколова лично спросила Медведчука о его целе, тот сказал бы совсем другие слова, но логика осталась бы такой же.

"Он реально в это верит, он хочет свою роль каким образом монетизировать. Монетизировать не только в деньгах, но и политически. И думаю, что Путин еще не оставил последних надежд на то, что Медведчук какую-то роль для Украины будет играть. Наверное, не лично, а как член определенной команды", – добавил Климкин.

Он также отметил, что на самом деле в украинской политике ничего предсказать нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, не забывайте, что Украина единственная страна в Мире, ВВП которой не увеличился за последние 30 лет. Какие еще вам нужны аргументы и комментарии? Это нелепое порождение комуняк не имеет права на существование. Украину нужно декоммунизировать. Пришла пора исправить преступления комуняк!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Враги России соцопрос в Крыму провели. Цитата: Отвечая на вопрос о том, улучшится ли ситуация на полуострове через два года, русские респонденты в 2014 году проявляли большой оптимизм — тогда среди них положительно оценили свои перспективы 93%; однако в 2019-м это число снизилось до 73%. Вместе с тем, доля крымских татар, рассчитывающих на положительные перемены в течение ближайших двух лет, выросла с 50% в 2014-м до 81% в 2019-м. В свою очередь, оптимизм украинцев остался примерно на том же уровне: 75% в 2014-м и 72% пять лет спустя, перечисляют обозреватели FA. «Такой в целом высокий уровень оптимизма среди всех этнических групп позволяет предположить, что большинство крымчан довольны тем, что перешли от Украины к России — стране более богатой», — констатируют журналисты.__________ можете сами на ИноТВ почитать...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если МВФ и Сорос будут разрушать Украину сегодняшними темпами, то ничего предсказать нельзя.
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