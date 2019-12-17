"На могилі моїй посадіть яворину": сеть растрогало видео с ТОРами перед бойней под Радой

Полицейские, которые охраняли порядок на митингах под Верховной Радой 17 декабря, в дороге исполнили украинскую песню.

Как сообщается в Facebook на странице МВД, сотрудники тактико-оперативного реагирования ривненской полиции спели песню "На могилі моїй посадіть молоду яворину".

"Не надо делать никакого ДНК-теста, потому что не перевелись козаки в Украине! Спасибо, ребята, за достойную службу!" – сказано в сообщении.

"Круто! Молодцы!" "Супер. Ребята, вы лучшие", "Так классно", "Уважение!" "Спасибо за службу", "Настоящие козаки", – в восторге пользователи сети.

Как писал OBOZREVATEL, 19 человек в результате стычек под Верховной Радой получили травмы. Серьезно пострадал военнослужащий Нацгвардии, ему придется делать трепанацию черепа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!