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17 декабря • обновлено в 23:40
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"На могилі моїй посадіть яворину": сеть растрогало видео с ТОРами перед бойней под Радой

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Полицейские, которые охраняли порядок на митингах под Верховной Радой 17 декабря, в дороге исполнили украинскую песню.

Как сообщается в Facebook на странице МВД, сотрудники тактико-оперативного реагирования ривненской полиции спели песню "На могилі моїй посадіть молоду яворину".

"Не надо делать никакого ДНК-теста, потому что не перевелись козаки в Украине! Спасибо, ребята, за достойную службу!" – сказано в сообщении.

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"Круто! Молодцы!" "Супер. Ребята, вы лучшие", "Так классно", "Уважение!" "Спасибо за службу", "Настоящие козаки", – в восторге пользователи сети.

"На могилі моїй посадіть яворину": сеть растрогало видео с ТОРами перед бойней под Радой
"На могилі моїй посадіть яворину": сеть растрогало видео с ТОРами перед бойней под Радой
"На могилі моїй посадіть яворину": сеть растрогало видео с ТОРами перед бойней под Радой

Как писал OBOZREVATEL, 19 человек в результате стычек под Верховной Радой получили травмы. Серьезно пострадал военнослужащий Нацгвардии, ему придется делать трепанацию черепа.

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Место
Украина Киев
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины
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