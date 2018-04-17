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"На мне она не числится": Гаврилюк пояснил, почему ездит на волонтерском авто

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Народный депутат Михаил Гаврилюк подтвердил информацию об использовании волонтерской машины.

"Зачем вам это знать? Скоро состаритесь, если все будете знать", – ответил он сначала журналистам ТСН.

По словам Гаврилюка, он пользуется машиной, когда в ней нет острой необходимости для волонтерской организации.

"На сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится на батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза проехался, ничего страшного нет", – отметил он.

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Нардеп также уточнил, что у них есть кроме волонтерской машины "Газель" и Volkswagen.

"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет к нашим АТОшникам, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на "Фольксвагене". У нас есть специальная волонтерская машина, на которой мы собираем провизию в "Газель" и везем в зону АТО", – подчеркнул Гаврилюк.

Как сообщал "Обозреватель", журналист Василий Кручак рассказал, где Гаврилюк паркует волонтерскую машину, на которой ездит.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеАТО на Донбассе
Персона
Михаил Гаврилюк
Место
УкраинаКиев
Объекты
автоволонтерство
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