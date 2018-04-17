"На мне она не числится": Гаврилюк пояснил, почему ездит на волонтерском авто

Народный депутат Михаил Гаврилюк подтвердил информацию об использовании волонтерской машины.

"Зачем вам это знать? Скоро состаритесь, если все будете знать", – ответил он сначала журналистам ТСН.

По словам Гаврилюка, он пользуется машиной, когда в ней нет острой необходимости для волонтерской организации.

"На сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится на батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза проехался, ничего страшного нет", – отметил он.

Нардеп также уточнил, что у них есть кроме волонтерской машины "Газель" и Volkswagen.

"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет к нашим АТОшникам, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали на "Фольксвагене". У нас есть специальная волонтерская машина, на которой мы собираем провизию в "Газель" и везем в зону АТО", – подчеркнул Гаврилюк.

Как сообщал "Обозреватель", журналист Василий Кручак рассказал, где Гаврилюк паркует волонтерскую машину, на которой ездит.