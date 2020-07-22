На месте теракта в Луцке всю ночь работали криминалисты: свежие фото из автобуса

Карина Бондаренко Расследования 05:25, 22.07.2020

На месте теракта с автобусом в центре Луцка всю ночь работали полицейские-криминалисты.

Правоохранители снимали отпечатки пальцев с оружия, искали следы ДНК для определения сообщников Максима Плохого (Кривоша). Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что впереди ждет большая работа по восстановлению всей картины событий.

"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", – написал Геращенко.

Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке
Антон Геращенко в Facebook

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Расследования

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