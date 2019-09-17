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17 сентября • обновлено в 12:56
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На месте сгоревшего дома Гонтаревой нашли ракеты

1.4т Читать материал на украинском

На месте сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой была найдена зажигательная а также звуковая ракета.

Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, на месте пожара нашли ряд других вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются криминалистической лабораторией.

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"Не было такого коктейля Молотова – мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа", – добавил Жукович.

"Возможно, военная (ракета), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", – добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств.

На месте сгоревшего дома Гонтаревой нашли ракеты

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
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