На месте сгоревшего дома Гонтаревой нашли ракеты

На месте сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой была найдена зажигательная а также звуковая ракета.

Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, на месте пожара нашли ряд других вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются криминалистической лабораторией.

"Не было такого коктейля Молотова – мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа", – добавил Жукович.

"Возможно, военная (ракета), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", – добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram