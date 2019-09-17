На месте сгоревшего дома Гонтаревой нашли ракеты

На месте сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой была найдена зажигательная а также звуковая ракета.
Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".
Кроме того, на месте пожара нашли ряд других вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются криминалистической лабораторией.
"Не было такого коктейля Молотова – мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа", – добавил Жукович.
"Возможно, военная (ракета), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", – добавил Жукович.
По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
Позже в сети появились фото и видео из больничной палаты с пострадавшей Гонтаревой.
Тем временем в Киеве неизвестные в ночь на 5 сентября сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.
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