На мэрию Харькова напали: ранен охранник и погиб полицейский. Все подробности

В ночь на 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника. Позже смертельную пулю получил один из прибывших на место патрульных полицейских.

"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице", - говорится в сообщении полиции города.

Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы.

Правоохранители увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

"Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

При этом издание "Харьков.Live" сообщает, что нападавшего в результате также застрелили.

Позже появилось видео начала перестрелки возле мэрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня текущего года на здание мэрии Харькова напали члены "Национального корпуса". Они громили все, что им попадалось. В коридоре также посрывали фотографии предыдущих мэров города.