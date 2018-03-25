"На меня не влияет": командующий ОС Наев объяснился за брата в Крыму

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что проживающий в Крыму брат никак не влияет на исполнение его долга перед Родиной.

Предположение о том, что брат на оккупированных территориях - это потенциальная опасность для шантажа, Наев назвал абсурдным. Об этом шла речь в программе "Час. Итоги недели" на "Пятом канале".

"Что касается брата. Там находятся миллионы граждан Украины и влияние через брата на меня абсолютно невозможно. Я когда был начальником штаба Оперативного командования "Юг" в Днепре, то выполняя обязанности главы Днепропетровской ОГА военной и гражданской тогда защищали Днепропетровскую. И ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие", - говорит командующий ОС.

Сергей Наев Гордон

По его словам, выполнять присягу он будет в любых условиях, несмотря на семейные обстоятельства.

"И я говорю, что в Украине у меня моя семья, моя жена, мои дети. Что касается брата - это невозможно. Я принял присягу, я принял присягу перед лицом украинского народа, я подтверждаю, что влияние на меня это невозможно абсолютно. Я выполню даже при любых условиях", - добавил Наев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Наев пообещал разговаривать с "Л/ДНР" на "языке силы".