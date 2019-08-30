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На Львовщине жестко столкнулись два авто: много пострадавших

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В среду, 28 августа, возле села Подрясное (Яворовский район, Львовская область) произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения двух авто травмы получили восемь человек, в том числе и дети.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области, на автодороге Львов – Краковец автомобиль "Мерседес S320" под управлением 35-летнего жителя Яворовского района столкнулся с "Фиат Добло", за рулем которого находился 47-летний житель Хмельницкой области.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и пассажиры "Мерседеса": две 8-летние девочки и 60-летняя женщина, жители Яворовского района, а также 8-летняя львовянка.

На Львовщине жестко столкнулись два авто

На Львовщине жестко столкнулись два авто

Полиция Львовской области

Также травмы получили пассажиры "Фиата": две 22-летние девушки и 45-летняя женщина – жители Хмельницкой области.

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По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменка-Бугском районе Львовской области 22 августа произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка. На автодороге Львов – Луцк в селе Колоденцы 41-летний водитель фуры DAF, житель Ривненской области, не справился с управлением и столкнулся с "ВАЗ 2101". Легковушку выбросило в кювет, где на нее рухнул столб.

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Место
Украина Львов
Теги
ДТП авария
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