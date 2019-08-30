На Львовщине жестко столкнулись два авто: много пострадавших

В среду, 28 августа, возле села Подрясное (Яворовский район, Львовская область) произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения двух авто травмы получили восемь человек, в том числе и дети.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области, на автодороге Львов – Краковец автомобиль "Мерседес S320" под управлением 35-летнего жителя Яворовского района столкнулся с "Фиат Добло", за рулем которого находился 47-летний житель Хмельницкой области.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и пассажиры "Мерседеса": две 8-летние девочки и 60-летняя женщина, жители Яворовского района, а также 8-летняя львовянка.

На Львовщине жестко столкнулись два авто Полиция Львовской области

Также травмы получили пассажиры "Фиата": две 22-летние девушки и 45-летняя женщина – жители Хмельницкой области.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменка-Бугском районе Львовской области 22 августа произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка. На автодороге Львов – Луцк в селе Колоденцы 41-летний водитель фуры DAF, житель Ривненской области, не справился с управлением и столкнулся с "ВАЗ 2101". Легковушку выбросило в кювет, где на нее рухнул столб.

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