"Не знаем, как выплачивать": на Львовщине разгорелся скандал из-за циничного приговора Герою АТО

Бывшего воина 80 бригады Вооруженных сил Украины Вадима Наконечного, который добровольно пошел защищать Украину на Донбассе, пытаются заставить возместить 120 тыс. грн за утерю прибора ночного видения на учениях.

Как сообщает Zaxid.net, такая сумма является неподъемной для мужчины, который сейчас работает обычным шахтером в Червонограде Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вадим Наконечный Скриншот видео

Герой прошел на войне множество горячих точек: Счастье, Крымское, Победа, Трехизбенка, Золотое. Однако неприятность случилась с ним во время учений на полигоне Широкий Лан, куда десантников сняли прямо с передовой.

"Где-то 1-2 часа ночи, я поправляю автомат, потому что с колена стрелял из РПГ, потому что он уперся. Смотрю, что-то не хватает, оказывается, одного прицела нет. Приложил командиру, но кто будет останавливаться, сразу вперед. На рассвете доложил ротному и должны были организовать поиски, но на них меня не взяли", – рассказал подробности инцидента участник боевых действий.

Через день часть снова отправили на фронт, а Наконечного даже не предупредили об ответственности. Утерянный прибор ночного видения Украине передали из США как военную помощь. В воинской части решили, что вина за его утрату полностью лежит на бойце.

"Сначала мне 5 тысяч гривен предлагали, будто бы он столько стоит, потом 16 с копейками. В госпитале когда лежал, так вообще устно говорили: "Заплатишь столько-то", не знаю кто звонил, не высвечивало. Уже на дембеле приходит исполнительный лист: будут взимать деньги", – пожаловался защитник Украины.

Сумма возмещения вышла столь огромной, поскольку согласно условиям привлечения к материальной ответственности военнослужащих, стоимость утерянного прибора умножается на три. Поэтому бойцу выставили счет на более чем 120 тыс. гривен.

Вадим Наконечный Скриншот видео

"Выставлено все имущество мужа под арест, после АТО очень изменился, болезней кучу имеет, это все подтверждено медицинскими справками. Мы не знаем, как нам выплачивать такую ​​сумму", – поделилась криком души жена ветерана Екатерина Наконечная.

После длительных судебных разбирательств Львовский окружной админсуд все же оставил долг ветерана в силе. Однако адвокат воина уверена, что военная часть добилась самого тяжелого из возможных наказаний для своего же бойца, а суд не учел всех обстоятельств.

"Для привлечения к полной материальной ответственности должен быть умысел данного лица. В этой ситуации такого нет. Если брать нормы действующего законодательства, которым регулируется возмещение ущерба военнослужащего, можно было применить не полную материальную ответственность, а частичную", – говорит юрист Мария Качабульская.

Наконечный пожаловался в Верховный Суд на сложившуюся ситуацию, но там отказали в рассмотрении из-за маловажности дела. Единственный вариант, который остается у семьи, – обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, которые воюют с российскими оккупантами на Донбассе, "убийцами". Кроме того, они обвинили их в вооруженной агрессии, развязанной Москвой, и потребовали отстроить все, что разрушено оккупантами.

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