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8 сентября • обновлено в 11:49
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На Львовщине внедорожник сбил пешеходов и велосипедиста: фото смертельного ДТП

3.5т Читать материал на украинском

На Львовщине в пятницу, 6 сентября, водитель внедорожника совершил наезд на двух пешеходов и столкнулся с велосипедистом, после чего въехал в дерево.

В результате ДТП на месте погибли водитель машины и велосипедист, передает ZAXID.NET. Пешеходы, среди которых – 10-летняя девочка, получили телесные повреждения, они госпитализированы.

Уточняется, что авария с участием Mercedes-Benz M произошла около 15:45 возле села Гостинцево Мостиского района на трассе "Львов – Шегини".

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Погибшие – 69-летний водитель внедорожника и 53-летний местный житель.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

ZAXID.NET

Фото с места аварии

Фото с места аварии

ZAXID.NET

Фото с места аварии

Фото с места аварии

ZAXID.NET

Фото с места аварии

Фото с места аварии

varta1.com.ua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

varta1.com.ua

Фото с места аварии

Фото с места аварии

ZAXID.NET

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Деснянском районе Киева произошло серьезное ДТП: на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Градинской мотоцикл въехал в автомобиль.

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Тема
Криминал
Место
Украина Львов
Теги
ДТП ДТП Львовщина смерть пострадал ребенок фотографии
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