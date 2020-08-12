На Львовщине в тройном ДТП пострадали 8 человек. Фото и видео

Алексей Титофф Расследования 11:48, 12.08.2020 Обновлено: 12:11, 12.08.2020

Во Львовской области произошло крупное ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток.

Авария произошла 11 августа на дороге "Киев-Чоп" возле села Пасеки Зубрицкие в Пустомытовском районе, передает ГУ НПУ в регионе.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель "БМВ" из Одессы не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с машиной "Ситроен", которой управлял 64-летний водитель и авто "Тойота" под управлением 59-летнего мужчины.

ДТП во Львовской области

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель "БМВ" и "Тойоты", а также шесть пассажиров транспортных средств, среди которых 13-летний парень, пассажир Toyota”, – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Разбитая "Тойота"

На данный момент проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Место ДТП
Разбитое авто
Место аварии
Варта 1
Разбитый "Ситроен"
Варта 1

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в результате масштабного столкновения в ДТП нескольких иномарок погибло двое водителей, а одна из пассажирок с травмами попала в больницу.

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