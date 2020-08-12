На Львовщине в тройном ДТП пострадали 8 человек. Фото и видео

Во Львовской области произошло крупное ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток.

Авария произошла 11 августа на дороге "Киев-Чоп" возле села Пасеки Зубрицкие в Пустомытовском районе, передает ГУ НПУ в регионе.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель "БМВ" из Одессы не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с машиной "Ситроен", которой управлял 64-летний водитель и авто "Тойота" под управлением 59-летнего мужчины.

ДТП во Львовской области

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель "БМВ" и "Тойоты", а также шесть пассажиров транспортных средств, среди которых 13-летний парень, пассажир Toyota”, – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Разбитая "Тойота"

На данный момент проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Место ДТП

Разбитое авто

Место аварии Варта 1

Разбитый "Ситроен" Варта 1

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в результате масштабного столкновения в ДТП нескольких иномарок погибло двое водителей, а одна из пассажирок с травмами попала в больницу.