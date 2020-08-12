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На Львовщине в тройном ДТП пострадали 8 человек. Фото и видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
4,4 т.
На Львовщине в тройном ДТП пострадали 8 человек. Фото и видео

ДТП во Львовской области.

Во Львовской области произошло крупное ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток.

Авария произошла 11 августа на дороге "Киев-Чоп" возле села Пасеки Зубрицкие в Пустомытовском районе, передает ГУ НПУ в регионе.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель "БМВ" из Одессы не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с машиной "Ситроен", которой управлял 64-летний водитель и авто "Тойота" под управлением 59-летнего мужчины.

ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель "БМВ" и "Тойоты", а также шесть пассажиров транспортных средств, среди которых 13-летний парень, пассажир Toyota”, – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Разбитая "Тойота"

Разбитая "Тойота"

На данный момент проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Место ДТП

Место ДТП

Разбитое авто

Разбитое авто

Место аварии

Место аварии Варта 1

Разбитый "Ситроен"

Разбитый "Ситроен" Варта 1

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в результате масштабного столкновения в ДТП нескольких иномарок погибло двое водителей, а одна из пассажирок с травмами попала в больницу.

УкраинаЛьвовДТП
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