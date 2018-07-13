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На Львовщине в страшном ДТП погибли военные

3.1тЧитать новость на украинском

Под Львовом погибли двое военных в результате столкновения микроавтобуса и легкового авто.

Как говорится в сюжете ТСН, в легковушке находились всего четверо армейских инженеров из Самборской военной части. Пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель авто с военными не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу. От удара микроавтобус оказался в кювете.

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Кроме того, заднюю часть авто в результате столкновения раздробило. Сообщается, что травмы также получил водитель буса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Запорожье произошло серьезное ДТП с военным МАЗом, в результате чего погиб один человек.

Место
УкраинаЛьвов
Объект
ДТП
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Крым Андрей
Крым Андрей
Что может быть ужастного в аварии с укровоенами?
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