На Львовщине в ДТП столкнулись четыре авто: есть жертвы. Фото

Четыре авто попали в ДТП на трассе Киев – Чоп.

На Львовщине в результате масштабного столкновения в ДТП нескольких иномарок погибло двое водителей, а одна из пассажирок с травмами попала в больницу.

Авария произошла 21 июля на автодороге Киев – Чоп возле села Угерско Стрыйского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, автомобиль Infiniti, которым управлял 23-летний гражданин Иордании, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Nissan. После этого авто влетело в минивэн Peugeot Partner. Кроме этого, обломки автомобилей-участников столкновения повредили еще и Mazda.

ДТП возле села Угерско Стрыйского района (ГУНП во Львовской области)

Отмечается, что в результате столкновения водители Infiniti и Peugeot Partner от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из автомобилей вылетел в кювет, там же оказался и двигатель другого. В результате аварии телесные повреждения получила также пассажир Peugeot – ее госпитализировали.

Авария произошла 21 июля на автодороге "Киев – Чоп" (ГУНП во Львовской области)

По словам патрульных, авто, повлекшее аварию, незадолго до того пронеслось мимо КПП полиции, не остановившись по требованию. Копы поехали вслед, а уже через километр увидели ДТП.

По факту ДТП следователи зарегистрировали уголовное производство (ГУНП во Львовской области)

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пять человек.