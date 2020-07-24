Военнослужащий 44-й отдельной артиллерийской бригады (Львовская область) Михаил Воронский умер от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом сказано в заявлении бригады в Facebook. Командованием воинской части уже назначено служебное расследование. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции.

"Выражаем соболезнования родным и близким связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского. По предварительным данным военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием", – написано в сообщении.

Михаил Воронский родился в 1966 году в Залещицком районе Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 году на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.

На Львовщине умер солдат: в бригаде заявили об неосторожном обращении с оружием

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