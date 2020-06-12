Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц Регионального филиала "Львівська залізниця" при проведении закупок из России запчастей для подвижного состава.

Как сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области, должностные лица филиала "договорились" с коммерсантами о закупке необходимых железной дороге запчастей на сумму более 3,7 миллиона гривен.

На Львовщине "Укрзалізницю" уличили в использовании б/у запчастей из России Пресс-служба СБУ

По данным следствия, подрядчики вместо новых деталей поставляли подержанную продукцию, которую ввозили из Российской Федерации. Полученные от госпредприятия средства чиновники переводили на счета коммерческих структур с признаками фиктивности для вывода в "тень".

В ходе обысков в подразделениях "Укрзалізниці" правоохранители изъяли запчасти и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую осуществление сделок.

Уголовное производство открыли по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители устанавливают причастность руководителей всех звеньев Регионального филиала "Укрзалізниці" к незаконным схемам.

На Львовщине "Укрзалізницю" уличили в использовании б/у запчастей из России Пресс-служба СБУ

На Львовщине "Укрзалізницю" уличили в использовании б/у запчастей из России Пресс-служба СБУ

На Львовщине "Укрзалізницю" уличили в использовании б/у запчастей из России Пресс-служба СБУ

На Львовщине "Укрзалізницю" уличили в использовании б/у запчастей из России Facebook управления СБУ во Львовской области

Как писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" попала в скандал в первое же утро после возобновления ж/д сообщения в Украине.