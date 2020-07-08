На Львовщине священник торговал оружием и сам делал патроны. Фото

Во Львовской области задержан 48-летний священник, который продавал оружие и занимался изготовлением патронов.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Львовской области, он покупал стартовые пистолеты и переделывал их на боевые (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны

Также 8 июля проводились обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника и покупателей оружия.

Во время следственных действий было изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны

Подозреваемый уже был судим. В декабре 2018 года его задержали за незаконное обращение с оружием, а суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы. Однако его освободили с испытательным сроком 2 года.

На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны

По данным следствия, чтобы не попасть в поле зрения полицейских мужчина во время покупки пистолетов и отправки их по почте использовал фиктивные данные.

На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны

На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины обнаружила в Кривом Роге целый арсенал оружия, который нелегально вывезли из зоны проведения ООС на Донбассе.