На Львовщине священник торговал оружием и сам делал патроны. Фото
На Львовщине за торговлю оружие задержали священника.
Во Львовской области задержан 48-летний священник, который продавал оружие и занимался изготовлением патронов.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Львовской области, он покупал стартовые пистолеты и переделывал их на боевые (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны
Также 8 июля проводились обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника и покупателей оружия.
Во время следственных действий было изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.
На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны
Подозреваемый уже был судим. В декабре 2018 года его задержали за незаконное обращение с оружием, а суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы. Однако его освободили с испытательным сроком 2 года.
На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны
По данным следствия, чтобы не попасть в поле зрения полицейских мужчина во время покупки пистолетов и отправки их по почте использовал фиктивные данные.
На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны
На Львовщине священник торговал оружием и делал патроны
Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины обнаружила в Кривом Роге целый арсенал оружия, который нелегально вывезли из зоны проведения ООС на Донбассе.