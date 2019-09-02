На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка: более 10 раненых

В понедельник, 2 сентября, в городе Моршин на Львовщине столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и маршрутный автобус, в результате чего были травмированы более 10 человек.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека. Более десяти из них доставили с травмами разной степени тяжести в больницу.
На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка
Фото: Любомир Олексин
Авария произошла около 16:45. На место происшествия прибыла следственно оперативная группа. Правоохранители инициировали вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.
На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка
Фото: Любомир Олексин
Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области легковой автомобиль Opel, в котором находились четыре человека, слетел в кювет и перевернулся. В результате погибли двое парней.
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