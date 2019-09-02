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2 сентября • обновлено в 22:31
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На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка: более 10 раненых

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В понедельник, 2 сентября, в городе Моршин на Львовщине столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и маршрутный автобус, в результате чего были травмированы более 10 человек.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека. Более десяти из них доставили с травмами разной степени тяжести в больницу.

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На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка

На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка

Фото: Любомир Олексин

Авария произошла около 16:45. На место происшествия прибыла следственно оперативная группа. Правоохранители инициировали вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.

На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка

На Львовщине столкнулись грузовик и маршрутка

Фото: Любомир Олексин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области легковой автомобиль Opel, в котором находились четыре человека, слетел в кювет и перевернулся. В результате погибли двое парней.

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Место
Украина
Тег
ДТП
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