На Львовщине скрылся опасный убийца после зверского преступления. Фото

Вечером, 1 марта, в городе Пустомити, Львовская область убили 22-летнюю девушку и ранили 41-летнего мужчину.
Подозреваемым оказался Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харькова, сообщает полиция Львовщини.
"Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", – говорится в сообщении.
Полиция предупредила, что разыскиваемый мужчина может быть вооружен.
Тур Виктор Васильевич
ГУ НПУ Львовской области
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