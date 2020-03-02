На Львовщине скрылся опасный убийца после зверского преступления. Фото

Вечером, 1 марта, в городе Пустомити, Львовская область убили 22-летнюю девушку и ранили 41-летнего мужчину.

Подозреваемым оказался Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харькова, сообщает полиция Львовщини.

"Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", – говорится в сообщении.

Полиция предупредила, что разыскиваемый мужчина может быть вооружен.

Тур Виктор Васильевич ГУ НПУ Львовской области

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