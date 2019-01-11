На Львовщине ремонтники дорог попались на хищении сотен тысяч

Прокуратура Львовской области совместно с подразделениями Нацполиции поймала дельцов ООО "Галшляхбуд" и "Галицкие дороги" на взятке правоохранителям.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. За непривлечение к уголовной ответственности за хищение 245 тыс. грн они предложили неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов.

"Приятно, что кроме счетчика коррупционеров в последнее время увеличивается счетчик правоохранителей, которые сообщают о попытках дачи взяток", – написал Луценко.

Ремонтники пытались дать взятку полиции Dengi.ua

Отмечается, что факт хищения указанной сумы был зафиксирован во время капитального ремонта автодороги в Дрогобычском районе Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке.

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