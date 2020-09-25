На Львовщине разоблачили депутата, торговавшего землей Минобороны

Во Львовской области депутата одного из поселковых советов уличили в отчуждении земельных участков, находящихся в собственности Минобороны.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Силовики провели более 20 обысков.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что один из депутатов, который входит в земельную комиссию, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны.

"Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка", – отметили в СБУ.

Затем злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно $5 тысяч за 0,01 га.

По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 миллионов гривен.

Правоохранители задокументировали переоформление документации депутатом в офисе нотариуса при заключение договоров купли-продажи земельных участков и получении за их продажу $165 тысяч.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Всем фигурантам дела готовятся объявления о подозрении в совершении преступлений.

Право собственности злоумышленники оформляли на подставных лиц. Пресс-центр СБУ

Землю продавали гражданам по цене примерно $5 тысяч за 0,01 га. Пресс-центр СБУ

Силовики провели более 20 обысков. Пресс-центр СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га, стоимость которых превышает 800 млн грн. CБУ задокументировала єто еще на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности и пресекла данное преступление.