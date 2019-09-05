На Львовщине разбился автобус с детьми: много пострадавших, есть жертва. Фото

На трассе Киев — Чоп у села Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области вечером 4 сентября в ДТП попал пассажирский автобус с детьми.

В результате аварии пострадали 14 человек. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Новости На Киевщине в жуткое ДТП попал автобус с пассажирами

Микроавтобус, за рулем которого был гражданин Германии, столкнулся с легковушкой. В автобусе находилось 49 человек, из них 45 детей. В результате аварии пострадали 11 детей и двое взрослых.

Все пострадавшие были госпитализированы.

ДТП на Львовщине ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине ФБ Патрульной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом. В результате пострадали семеро человек.

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