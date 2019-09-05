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5 сентября • обновлено в 11:20
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На Львовщине разбился автобус с детьми: много пострадавших, есть жертва. Фото

6.3т Читать материал на украинском

На трассе Киев — Чоп у села Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области вечером 4 сентября в ДТП попал пассажирский автобус с детьми.

В результате аварии пострадали 14 человек. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Новости
На Киевщине в жуткое ДТП попал автобус с пассажирами

Микроавтобус, за рулем которого был гражданин Германии, столкнулся с легковушкой. В автобусе находилось 49 человек, из них 45 детей. В результате аварии пострадали 11 детей и двое взрослых.

Все пострадавшие были госпитализированы.

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

ФБ Патрульной полиции

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

ФБ Патрульной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом. В результате пострадали семеро человек.

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Место
Украина
Тег
ДТП Львовщина
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ничего себе МИКРОавтобус! Пострадавшим скорейшего выздоровления!
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