На Львовщине произошло смертельное ДТП с детьми: девочку в коме доставили в Киев вертолетом. Фото

27 июля на дороге Киев – Чоп в районе города Броды Львовской области произошло смертельное ДТП с участием целой семьи. За рулем находился 48-летний гражданин Франции.

Как сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель пошел на обгон и допустил столкновение с другим авто. В автокатастрофе погибла 16-летняя дочь. Вторая дочка (13 лет) получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы.

Он отметил, что отец получил ряд тяжелых травм, но остался жив. Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, осталась жива и не получила серьезных телесных травм.

Авто разорвало на части Facebook\Антон Геращенко

"Водитель автомобиля "Лексус", гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву" и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом "Рено". От столкновения с сорокатонной фурой "Лексус" разорвало на две части", – говорится в сообщении.

Пострадавшую девочку доставили в местную больницу, однако в медучреждении не оказалось диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы оказать помощь ребенку. В результате этого девочку на вертолете ГСЧС доставили в Киев.

Разбитый авто Facebook \ Антон Геращенко

"Вертолет ГСЧС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии", – отметил Геращенко.

Сейчас состояние девочки остается стабильно тяжелым, но врачи продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на спасение.

Геращенко добавил, что окончательные причины ДТП будут установлены в ходе следствия и проведения автотехнических экспертиз.

Вертолет ГСЧС Facebook \ Антон Геращенко

Спасение жизни ребенка Facebook \ Антон Геращенко

Девочка получила черепно-мозговую травму Facebook \ Антон Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже.