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На Львовщине произошло смертельное ЧП с поездом: все подробности

2.5т Читать материал на украинском

Во Львовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и автомобиль. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

Это произошло в селе Хлопчицы (Самборский район), информирует пресс-служба областной полиции.

Поезд Сянки – Львов около 8:00 столкнулся с Opel Vectra. Погибшим в результате аварии оказался 22-летний житель района, водитель машины. Он скончался на месте происшествия. Его пассажирка доставлена ​​в больницу, диагноз устанавливается.

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В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.

Иллюстрация. Поезд

Иллюстрация. Поезд

pravdainform

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Чехии микроавтобус с заробитчанами из Украины столкнулся с поездом, в результате чегопогибла женщина с Закарпатья. Авария произошла между населенными пунктами Причина и Петровице.

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Темы
ДТП "Укрзалізниця"
Место
Украина Львов
Теги
поезд авария смерть Национальная полиция Украины
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