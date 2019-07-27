На Львовщине произошло смертельное ЧП с поездом: все подробности

Во Львовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и автомобиль. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

Это произошло в селе Хлопчицы (Самборский район), информирует пресс-служба областной полиции.

Поезд Сянки – Львов около 8:00 столкнулся с Opel Vectra. Погибшим в результате аварии оказался 22-летний житель района, водитель машины. Он скончался на месте происшествия. Его пассажирка доставлена ​​в больницу, диагноз устанавливается.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.

Иллюстрация. Поезд pravdainform

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Чехии микроавтобус с заробитчанами из Украины столкнулся с поездом, в результате чегопогибла женщина с Закарпатья. Авария произошла между населенными пунктами Причина и Петровице.

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