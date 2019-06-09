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На Львовщине произошла страшная авария с грузовиком и микроавтобусом: 16 пострадавших

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В субботу, 8 июня, во Львовской области на дороге Львов - Тернополь на улице Объездной в городе Золочев произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, на дороге произошло столкновение грузовика "ГАЗ" под управлением 36-летнего жителя Бугского района с микроавтобусом "Мерседес Бенц", которым управлял 54-летний житель Тернополя.

"Бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле Каптива" и "Хонда СРВ", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "Опель Комбо" под управлением 42-летнего жителя Хмельницкой области", – сказано в сообщении.

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Вследствие ДТП телесные повреждения получили водители "Мерседеса" и "Опеля", а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38-67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир "Опеля", 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района.

Полиция начала следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия.

ДТП на Львовщине

ДТП на Львовщине

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове авто на европейской регистрации наехало на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина.

Также под Львовом погибли двое военных в результате столкновения микроавтобуса и легкового авто.

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Место
УкраинаЛьвов
Теги
ДТПавария
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