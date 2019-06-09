На Львовщине произошла страшная авария с грузовиком и микроавтобусом: 16 пострадавших

В субботу, 8 июня, во Львовской области на дороге Львов - Тернополь на улице Объездной в городе Золочев произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, на дороге произошло столкновение грузовика "ГАЗ" под управлением 36-летнего жителя Бугского района с микроавтобусом "Мерседес Бенц", которым управлял 54-летний житель Тернополя.

"Бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле Каптива" и "Хонда СРВ", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "Опель Комбо" под управлением 42-летнего жителя Хмельницкой области", – сказано в сообщении.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили водители "Мерседеса" и "Опеля", а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38-67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир "Опеля", 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района.

Полиция начала следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия.

ДТП на Львовщине

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове авто на европейской регистрации наехало на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина.

Также под Львовом погибли двое военных в результате столкновения микроавтобуса и легкового авто.

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