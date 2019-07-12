На Львовщине полуторагодовалая девочка утонула в колодце: фото с места трагедии

В пятницу, 12 июля, в Сколевском районе на Львовщине полуторагодовалая девочка погибла, утонув в колодце.

О трагедии сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Сколевское отделения полиции сегодня, 12 июля, около 11:00 поступило сообщение о том, что в одном из сел района утонул ребенок", – сказано в сообщении.

Место трагедии Пресс-служба Нацполиции

Как рассказали правоохранители, ребенок играл во дворе и внезапно упал в колодец, глубина которого составляет 2 метра.

На место происшествия для установления обстоятельств гибели девочки приехала следственно-оперативная группа. По факту смерти открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве с балкона девятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенок погиб до приезда скорой.

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