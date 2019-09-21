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21 сентября • обновлено в 18:41
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На Львовщине полиция разогнала участников блокады российского угля: появилось видео

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Во Львовской области 21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" полиция разогнала участников блокады вагонов с российским углем.

"Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров", - сообщает в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

Сообщается, что задержаны более 20 человек, среди них – экс-нардеп Семен Семенченко.

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Событие прокомментировали в отделе коммуникации полиции Львовской области. Сообщается, что 21 сентября, "поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Силец на железнодорожных путях станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию".

В полиции заявляли, что в случае отказа выполнять требования правоохранителей, будут приняты "меры полицейского принуждения".

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потребовала от Украины после обмена пленными снять блокаду с "Л/ДНР".

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Место
Украина Львов
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Andria Viktor
Andria Viktor
От дался этот Росс.уголь,а то что янтарь вывозят,как достояние Украины-по фиг,ещё долго будете бздеть в нищете
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кгававый Путенский режым совсем с катушек слетел, полицейский беспредел должен быть осужден всем прогрессивным человечеством А, это вукраине. Полиция действовала в рамках закона, как и положено в Европейской цивилизованной стране. СУГС, ёпста
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Пигин Макс
Пигин Макс
Полицейское государство!
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