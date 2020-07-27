На Львовщине полицейский сбил пешехода и скрылся: подробности жуткого ДТП

Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Как сказано в сюжете ТСН, пострадавшим оказался 45-летний мужчина, отец двух детей. Он возвращался ночью домой, когда его недалеко от пешеходного перехода на обочине сбили "Жигули".

Очевидцами ДТП стали люди, которые стояли недалеко от остановки. По их словам, в машине водитель был не сам. Они успели сфотографировать номера автомобиля, но без одной цифры. Спустя три дня после аварии правоохранители разыскали водителя и выяснили, что за рулем был их коллега-полицейский.

Пострадавший мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких с черепно-мозговой травмой, повреждением грудной клетки и живота, переломом костей таза.

"Мы сдавали кровь, вливали ему плазму... И не знаю, выхода наверное не будет, потому что оно (состояние) тяжелое очень. Вся сторона черная, он (водитель) его тянул где-то с 10 метров, еще в голову удар принял и тело катилось", – рассказала мать пострадавшего.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине в результате масштабного столкновения в ДТП нескольких иномарок погибло двое водителей, а одна из пассажирок с травмами попала в больницу.