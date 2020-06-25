На Львовщине мужчина убил односельчанку и сам “привел” полицию к телу

24 июня на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на обочине дороги в одном из поселков Яворивского района лежит тело женщины без признаков жизни.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области, убитой оказалась местная 46-летняя жительница. На ее теле выявили многочисленные переломы, рассечения и ушибы.

С помощью служебной собаки полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 39-летний односельчанин убитой.

"Между мужчиной и погибшей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник жестоко избил односельчанку, вызвав ей телесные повреждения, от которых она скончалась", – сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что через некоторое время после преступления подозреваемый сам сообщил в 102 о том, что якобы обнаружил на обочине дороги безжизненное тело.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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