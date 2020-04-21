На Львовщине мужчина прострелил голову экс-парню своей дочери: первые детали трагедии

В поселке Сходница на Львовщине, который является известным украинским бальнеологическим курортом, жестоко убили 33-летнего мужчину – ему выстрелили в голову из охотничьего ружья.

Трагедия произошла 21 апреля около 19:00 недалеко от бювета с минеральных вод. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

По его словам, местные утверждают, что застрелил мужчину отец молодой женщины, с которой тот встречался.

В курортной Сходнице на Львовщине застрелили парня

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в области, убитому 33 года, он был бывшим сожителем дочери, чей отец якобы и совершил смертельный выстрел.

Отмечается, что мужчина с женщиной давно не жили вместе, однако тот иногда к ней приезжал. Во вторник, 21 апреля, когда он снова приехал к бывшей сожительнице, между ними вспыхнул конфликт. Ее отец стал свидетелем этой ссоры, взял ружье и выстрелил в голову мужчине.

Орудие убийства Facebook/Полиция Львовской области

"Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что к совершению убийства причастен 51-летний житель Сходницы. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого старший выстрелил в младшего из охотничьего ружья, попав ему в голову. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия" – подтвердили в Нацполиции во Львовской области события, случившиеся на улице Шевченко в поселке.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Полицейские также изъяли и направят на экспертное исследование орудие убийства – охотничье ружье. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове в понедельник, 13 апреля, в квартире одного из домов на улице Моторной нашли убитыми мужа и жену.