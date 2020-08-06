На Львовщине депутат ударил в лицо женщину: появилось видео

На Львовщине депутат Сколивского районного совета от ВО "Батькивщина" Степан Цмоканич ударил женщину по лицу.

Об этом сообщило ZAXID.NET. В пресс-службе полиции Львовщины подтвердили информацию об этом случае, однако кем является потерпевшая и детали о ней не сообщили.

Конфликт случился во вторник, 4 августа. Видео снял и опубликовал в Facebook 6 августа очевидец Макс Мадоф. На нем видно словесную перепалку Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом около минуты о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю.

После этого Цмоканич напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

Журналистам не удалось получить комментарий депутата.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 ч.1, нанесение умышленных легких телесных повреждений. В случае доказательства вины депутат заплатит 850 грн штрафа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Тернополе депутат областного совета от "Свободы" избил полицейских, среди которых также была женщина.