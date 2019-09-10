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10 сентября • обновлено в 17:39
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На Львовщине автобус с детьми чуть не влетел в поезд: видео

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В поселке Брюховичи на Львовщине школьный автобус с детьми чуть не попал в ДТП, проезжая на красный свет на железнодорожном переезде.

Подтверждающее видео было опубликовано на странице "Наши Брюховичи" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Школьный автобус чуть не попал в аварию на переезде. Весь набитый детьми, сигналил беспрестанно машине, которая остановилась на красный свет. После этого начал обгонять, увидев поезд, только после сигналов автомобилистов остановился", – поделился пользователь Маркиян Подолинный.

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На Львовщине автобус с детьми чуть не влетел в поезд

На Львовщине автобус с детьми чуть не влетел в поезд

Скриншот из видео

Отмечается, что после проезда поезда автобус продолжил движение на красный свет. Государственный регистрационный номер транспортного средства – ВС0894НВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев — Чоп у села Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области вечером 4 сентября в ДТП попал пассажирский автобус с детьми. Пострадали 14 человек.

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Место
Украина
Тег
ДТП
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Для хiхлов это норма!
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