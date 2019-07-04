На Луганщине загорелся заминированный лес: есть пострадавший

В Луганской области около села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества начался большой пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, вечером 3 июля возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га.

"По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе пиротехническую группу в составе 10 человек и 3 единицы техники", – сообщили спасатели.

Ведомство отмечает, во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию местности.

Отметим, что по прогнозам Укргидрометцентра, 4-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Пожар в лесу Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, на леса в Ривненской области перебросился масштабный пожар из территории Беларуси. Спасатели всеми силами пытаются сдерживать распространение огня.

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