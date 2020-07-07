На Луганщине задержали командира террористов "ЛНР": подозревают в убийстве
Террорист на Донбассе. From-UA
Во временно оккупированном Антраците Луганской области "МГБ ЛНР" задержало замкомандира 16 стрелкового батальона 4 ОМБр 2 АК РФ, террориста Бронникла Александра "Оскара".
Его подозревают в убийстве своего подчиненного, совершенном с особой жестокостью, написал на личном Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, боевика задержали еще 24 июня.
"Заместитель командира батальона российско-оккупационных войск капитан Бронникл вечером 23.06.2020 употребил алкогольные напитки и поехал проверять несение службы на передовых позициях подразделения, где и застрелил своего подчиненного", – рассказал украинский военный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 июня во временно оккупированной Горловке Донецкой области жестоко убили девушку, которую перед смертью изнасиловали.
В совершении преступления заподозрили пьяного вооруженного террориста "ДНР" Даниила Порядина из состава российской 3 ОМСБр.
А в конце июня в оккупированных Ровеньках на Луганщине произошло убийство "милиционеров ЛНР" Руслана Биккинина и Сергея Чумакова.
Оба – бывшие сотрудники украинской милиции, которые перешли на сторону российских оккупантов в 2014 году.
Впоследствии в сети появилось вероятное видео подрыва гранатой двоих сообщников российских оккупантов.
Позже выяснилось, что их жестоко убил и расчленил российский наемник-дизертир, на которого они устроили охоту.