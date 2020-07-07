На Луганщине задержали командира террористов "ЛНР": подозревают в убийстве

Во временно оккупированном Антраците Луганской области "МГБ ЛНР" задержало замкомандира 16 стрелкового батальона 4 ОМБр 2 АК РФ, террориста Бронникла Александра "Оскара".

Его подозревают в убийстве своего подчиненного, совершенном с особой жестокостью, написал на личном Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, боевика задержали еще 24 июня.

"Заместитель командира батальона российско-оккупационных войск капитан Бронникл вечером 23.06.2020 употребил алкогольные напитки и поехал проверять несение службы на передовых позициях подразделения, где и застрелил своего подчиненного", – рассказал украинский военный.

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