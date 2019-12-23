На Луганщине вспыхнул психоневрологический интернат: люди сгорели заживо. Фото

Вечером воскресенья, 22 декабря, в Старобельском областном психоневрологическом интернате (Луганщина) вспыхнул пожар, в результате чего погибли четыре человека.

Еще трое получили травмы в результате инцидента и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Луганской области.

"В 21:09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования", – говорится в сообщении.

Было установлено, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.

Дело квалифицировали как "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

В Старобельском диспансере вспыхнул пожар Пресс-служба Нацполиции

В Старобельском диспансере вспыхнул пожар Пресс-служба Нацполиции

В Старобельском диспансере вспыхнул пожар Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин назвал настоящую причину страшного пожара в колледже Одессы.

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