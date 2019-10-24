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24 октября • обновлено в 16:39
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На Луганщине террористы обстреляли предприятие: ранены два гражданских лица

1.5т Читать материал на украинском

На Луганщине пророссийские террористы обстреляли сотрудников коммунального предприятия, в результате чего двое гражданских получили ранения.

Обстрел произошел около 10 утра 24 октября, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг из автоматического гранатомета АГС-17 обстрелял работников "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе ж/д станции "Кондрашевская" неподалеку остановки Зеленый Гай. Ранены двое гражданских", – уточнили в штабе ООС.

Отмечается, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военных – более 2500 метров. По тактико-техническим характеристикам, обстрел из АГС-17 имеет дальность 1700 м, а максимально снаряд может улететь на 2100 метров.

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"Из-за того, что этот населенный пункт находится на неподконтрольной властям Украины территории, мы не можем проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", – заявили в штабе.

Зеленый Гай

Зеленый Гай

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года террористы два дня подряд обстреливали предприятие "Бахмутского аграрного союза" (БАС), который находится в Донецкой области.

19 августа главный инженер этого предприятия сообщил о попадании боеприпасов стрелкового оружия в служебные помещения БАС, которые находятся в Новолуганском.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Резниченко Елена
Резниченко Елена
Зелёный Гай???? Всю жизнь была Зелёная Роща ,а теперь понаехали и стал Зелёный Гай. Местные меня поймут
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
С каких пор ,Азов" стал пророссийским?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как всегда, обстреляли сами себя. Одно радует, обоз начал писать пророссийские, а не вооружёные сили РФ)
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