На Луганщине старшина ВСУ погиб во время ликвидации пожара
Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.
Об этом сообщили на странице пресс-службы штаба ООС в Facebook. Отмечается, что тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.
"Как утверждают побратимы, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближающийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", – написали в сообщении.
Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харьковской и Луганской областях в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. В целом огонь охватил 80 и 400 гектаров в обеих областях.
В зоне ООС возле села Лобачево на Луганщине из-за пожаров загорелся грузовик "Урал" и БМП-2 ВСУ. В результате двое военнослужащих получили ожоги тела.
Также огонь уничтожил военную технику и привел к детонации боекомплекта.