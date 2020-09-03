На Луганщине старшина ВСУ погиб во время ликвидации пожара

Виктория Довгань Расследования 16:24, 3.09.2020 Обновлено: 16:37, 3.09.2020

Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Об этом сообщили на странице пресс-службы штаба ООС в Facebook. Отмечается, что тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

"Как утверждают побратимы, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближающийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", – написали в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

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