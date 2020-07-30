На Луганщине сожгли украинский флаг: полиция показала вандала

Марина Лисничук Расследования 13:32, 30.07.2020 Обновлено: 13:49, 30.07.2020

На Луганщине нетрезвый мужчина совершил надругательство над государственным флагом – он сорвал его возле одного из сельских магазинов и просто поджег.

Инцидент произошел 30 июля в селе Можняковка Новопсковского района, правонарушителя уже задержали. Об этом на странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ ЧП в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, правонарушителем оказался 25-летний житель села Танюшовка, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.

На Луганщине задержали молодого человека, который надругался над флагом Украины
(Facebook Татьяна Погукай)

"На месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже зарегистрировали по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины "Надругательство над государственными символами".

Сообщение от ГУНП в Луганской области
(Facebook Татьяна Погукай)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье группа пьяных подростков надругалась над украинским флагом, одну из участниц позже нашли и наказали.

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