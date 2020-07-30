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На Луганщине сожгли украинский флаг: полиция показала вандала

Марина Лисничук
Расследования
9,0 т.
На Луганщине сожгли украинский флаг

На Луганщине мужчина сорвал с флагштока флаг Украины и сжег его.

На Луганщине нетрезвый мужчина совершил надругательство над государственным флагом – он сорвал его возле одного из сельских магазинов и просто поджег.

Инцидент произошел 30 июля в селе Можняковка Новопсковского района, правонарушителя уже задержали. Об этом на странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ ЧП в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, правонарушителем оказался 25-летний житель села Танюшовка, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.

На Луганщине задержали молодого человека, который надругался над флагом Украины

На Луганщине задержали молодого человека, который надругался над флагом Украины (Facebook Татьяна Погукай)

"На месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже зарегистрировали по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины "Надругательство над государственными символами".

Сообщение от ГУНП в Луганской области

Сообщение от ГУНП в Луганской области (Facebook Татьяна Погукай)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье группа пьяных подростков надругалась над украинским флагом, одну из участниц позже нашли и наказали.

УкраинаЛуганскНациональная полиция Украины
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