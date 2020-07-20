На Луганщине СБУ обнаружила арсенал оружия боевиков. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в лесу в окрестностях Северодонецка Луганской области целый арсенал оружия российских наемников на Донбассе.

По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого разыскивают за участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди вооружения были две противотанковые минами ТМ-62, 18 артиллерийских снарядов, пять патронов для противотанковых гранатометов различных модификаций, три гранаты Ф-1 и более 500 патронов различного калибра.

Отмечается, что мероприятия проводились во взаимодействии с представителями Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

СБУ обнаружила арсенал оружия боевиков на Луганщине (ssu.gov.ua)

Кроме этого, в Рубежном Служба безопасности разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила.

"В рамках контроля за совершением преступления, оперативники службы задокументировали факты сбыта части "товара". Правоохранители задержали фигуранта во время очередной реализации тротила и получения денег", – говорится в сообщении.

В Рубежном СБУ разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила (ssu.gov.ua)

В ведомстве подчеркивают, что злоумышленнику сообщено о подозрении и избрано меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины выявила в Кривом Роге арсенал оружия, которое нелегально вывезли из зоны проведения ООС на Донбассе.