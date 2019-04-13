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На Луганщине рванул завод: стена погребла женщину. Фото с места

2.2тЧитать материал на украинском

В Лисичанске Луганской области на предприятии ОДО "Лисичанский желатиновый завод" произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС в Луганской области, взрывная волна снесла стену, которая придавила одну из работниц завода.

По данным спасателей, инцидент произошел рано утром, в 04.00 13 апреля. Взрыв прогремел во время запуска технического оборудования.

Новости
На Донетчине прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

На Луганщине рванул завод: стена погребла женщину. Фото с места

Пресс-служба ГоСЧС

Пострадавшая женщина скончалась еще до приезда на место происшествия "скорой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля в Киеве прогремел взрыв возле посольства России в Соломенском районе столицы.

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Место
УкраинаЛуганск
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