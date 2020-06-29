На Луганщине рухнула шахта: есть погибший и пострадавший

В Луганской области произошел обвал в шахте "Привольнянская" ЧАО "Лисичанскуголь". В результате один шахтер погиб, другой – травмировался.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батьківщина") Михаил Волынец на своей странице в Facebook. Он выразил соболезнования родным погибшего.

"В 23.30 (Скорее всего, речь о 28 июня. – Ред.) из-за обвала в шахте "Привольнянская" ЧАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск", – рассказал Волынец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня в двух оккупированных шахтах в Донецкой области произошли обвалы породы, есть погибший и пострадавшие.