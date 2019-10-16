На Луганщине пропал украинский кадет: фото

На Луганщине ищут воспитанника Кременского военного кадетского лицея 2004 г.р. Григория Богуша.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Татьяна Погукай, 15 октября он вышел из дома, чтобы ехать в лицей, и исчез.

"В кадетский лицей не явился, домой не вернулся, на связь не выходит. Его местонахождение в настоящее время не установлено. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просим обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102", – написала она.

Григорий Богуш Пресс-служба ГУ НП в Луганской области

Погукай уточнила, что проживает парень в сгт Тошковка Попаснянского района. В комментариях уже нашлись очевидцы, которые видели похожего парня в однои из местных сел.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

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