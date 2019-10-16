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16 октября • обновлено в 12:42
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На Луганщине пропал украинский кадет: фото

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На Луганщине ищут воспитанника Кременского военного кадетского лицея 2004 г.р. Григория Богуша.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Татьяна Погукай, 15 октября он вышел из дома, чтобы ехать в лицей, и исчез.

"В кадетский лицей не явился, домой не вернулся, на связь не выходит. Его местонахождение в настоящее время не установлено. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просим обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102", – написала она.

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Григорий Богуш

Григорий Богуш

Пресс-служба ГУ НП в Луганской области

Погукай уточнила, что проживает парень в сгт Тошковка Попаснянского района. В комментариях уже нашлись очевидцы, которые видели похожего парня в однои из местных сел.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

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Тема
Новости Луганска и Луганской области
Персона
Татьяна Погукай
Место
Украина Луганск
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На обозе работает команда свидомитых писак мажоров ,постоянно выдают фейки за действительность ,а в такой ситуации в какой сейчас находится усраинский гадюшник ,нужны перемоги,и зрады,это элексир для кастрюляголовых почвар.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну и обоз. в статье про пропажу кадета обоз вставил ссылку на статью про кадетов с заголовком "бабы еще нарожают")))
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