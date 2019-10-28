На Луганщине прогремел мощный взрыв в пятиэтажке: фото с места ЧП

В понедельник, 28 октября, в городе Приволье Луганской области прогремел мощный взрыв в пятиэтажном доме.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Татьяна Погукай, ЧП произошло около 15 часов в доме №3-А по улице Котовского.

По предварительной информации, владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи, при которых произошел взрыв бытового газа.

"В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь. Среди жильцов дома пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине Фейсбук Татьяны Погукай

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Дрогобыче Львовской области обвалился 4-этажный дом - обвал произошел из-за взрыва бытового газа.

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