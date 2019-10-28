Главная Новости
28 октября • обновлено в 19:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Луганщине прогремел мощный взрыв в пятиэтажке: фото с места ЧП

572 Читать материал на украинском

В понедельник, 28 октября, в городе Приволье Луганской области прогремел мощный взрыв в пятиэтажном доме.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Татьяна Погукай, ЧП произошло около 15 часов в доме №3-А по улице Котовского.

По предварительной информации, владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи, при которых произошел взрыв бытового газа.

Новости
В "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме: есть раненые

"В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь. Среди жильцов дома пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Взрыв на Луганщине

Взрыв на Луганщине

Фейсбук Татьяны Погукай

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Дрогобыче Львовской области обвалился 4-этажный дом - обвал произошел из-за взрыва бытового газа.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Луганск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel