На Луганщине продолжают бушевать пожары: 4 человека погибли, десятки в больнице
Состоянием на утро, 8 июля, в Луганской области в результате пожаров погибли четверо человек, а местонахождение одного – не установлено.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
Всего спасатели эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) из села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро". Также были отселены 30 человек.
Пожар уничтожил в Смоляниново 23 жилых дома. Также огнем повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов дачного кооператива.
На месте пожара спасатели нашли тела трех человек, девять (из них двое детей) были госпитализированы.
Представитель омбудсмена на Луганщине и Донетчине Павел Лисянский в Facebook добавил, что в больнице с термическими ожогами умер мужчина 1962 года рождения
По его словам, всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, их состояние стабильное. Ночью в местную больницу никого не доставляли.
В ГСЧС отметили, что к тушению привлекли 1125 человек и 201 единицу техники, в том числе 2 самолета АН-32П.
Глава МВД Арсен Аваков в Twitter добавил, что он вместе с секретарем СНБО, головами ГСЧС, НПУ работают на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров.
В Луганской области авиация не может тушить масштабные лесные пожары из-за вероятности обстрелов террористами.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что причиной масштабных лесных пожаров мог стать поджог.