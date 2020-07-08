На Луганщине продолжают бушевать пожары: 4 человека погибли, десятки в больнице

Состоянием на утро, 8 июля, в Луганской области в результате пожаров погибли четверо человек, а местонахождение одного – не установлено.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Всего спасатели эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) из села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро". Также были отселены 30 человек.

Пожары на Луганщине ГСЧС

Пожар уничтожил в Смоляниново 23 жилых дома. Также огнем повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов дачного кооператива.

На месте пожара спасатели нашли тела трех человек, девять (из них двое детей) были госпитализированы.

Представитель омбудсмена на Луганщине и Донетчине Павел Лисянский в Facebook добавил, что в больнице с термическими ожогами умер мужчина 1962 года рождения

По его словам, всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, их состояние стабильное. Ночью в местную больницу никого не доставляли.

В ГСЧС отметили, что к тушению привлекли 1125 человек и 201 единицу техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

Глава МВД Арсен Аваков в Twitter добавил, что он вместе с секретарем СНБО, головами ГСЧС, НПУ работают на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе.

Аваков на Луганщине Twitter\Арсен Аваков

Самолеты Twitter\Арсен Аваков

Пожары на Луганщине ГСЧС

Пожары на Луганщине ГСЧС

Пожары в Луганской области Полиция Луганской области

Пожары в Луганской области Полиция Луганской области

Пожары в Луганской области Полиция Луганской области

Пожары в Луганской области Полиция Луганской области

Пожары в Луганской области Полиция Луганской области

Самолеты Twitter\Арсен Аваков

Twitter\Арсен Аваков

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