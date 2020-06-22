На Луганщине полицейский врезался в маршрутку: 9 пострадавших

В Новоайдаровском районе Луганской области произошло ДТП с участием полицейского, который столкнулся с маршруткой. В результате пострадали 9 человек.

Как сказано в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, авария произошла на автодороге в поселок Новоайдар в понедельник, 22 июня, около 11 утра.

"Правоохранитель, находясь за рулем автомобиля "Volkswagen Vento", допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель.

По материалам следствия, правоохранитель находился вне службы, поменялся с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось 3 военнослужащих", – сообщили в прокуратуре.

На Луганщине произошло масштабное ДТП с полицейским (Источник фото - прокуратура Луганской области)

Полицейский был госпитализирован в тяжелом состоянии. С повреждениями разной степени тяжести в больницу доставили еще 8 пассажиров из двух транспортных средств.

На Луганщине произошло масштабное ДТП с полицейским (Источник фото - прокуратура Луганской области)

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Устанавливаются все обстоятельства аварии, проводятся необходимые следственные действия. Виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз, добавили в прокуратуре.

На Луганщине произошло масштабное ДТП с полицейским (Источник фото - прокуратура Луганской области)

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Луганщине бывший АТОшник пытался подорвать госпиталь и железнодорожную станцию.