На Луганщине из-за обстрела вспыхнул лесной пожар. Фото

На Луганщине 22 июля в результате обстрела возле села Лопаскино Новоайдарского района произошел лесной пожар.

Горели сухая трава, кустарники и деревья на территории Трехизбенского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

К тушению были привлечены 252 человека и 51 единица техники, в том числе один пиротехнический расчет.

Пожар в Луганской области произошел в результате обстрела (ldsns.gov.ua)

По состоянию на утро 23 июля на месте пожара все еще наблюдалось тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметра. К счастью, отмечают спасатели, угрозы населенным пунктам не было.

В результате занялись сухая трава, кустарники и деревья (ldsns.gov.ua)

"Особое внимание во время тушения пожара уделяется мерам безопасности в связи с возможным наличием участков что загрязнении взрывоопасными предметами. Пиротехнической расчетом ГСЧС проводится обследование территории на наличие взрывоопасных предметов", – добавили в ведомстве.

Лес горел на территории Трехизбенского лесничества (ldsns.gov.ua)

К ликвидации пожара привлекли 252 человека и 51 единицу техники (ldsns.gov.ua)

Угрозы населенным пунктам результате пожара не было (ldsns.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области у Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров, 5 человек погибли. Огонь уничтожил до 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.