На Луганщине чиновник требовал у ветерана АТО взятку за инвалидность

Чиновник из Министерства по делам ветеранов Украины вымогал деньги от ветерана АТО за решения вопроса об установлении группы инвалидности с получением единовременного пособия.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, должностное лицо отдела министерства в Луганской области для получения взятки привлекло посредника.

"Вознаграждение" участникам коррупционной схемы состояло из двух частей: неправомерной выгоды в размере 4,5 тысяч долларов США и около 240 тысяч гривен – 50% от выплаты, которые потерпевший должен был отдать после ее получения. Привлеченного посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3,5 тысячи долларов", – говорится в сообщении.

Задержание на взятке ОПУ

На данный момент задержанным сообщено о подозрении. Посреднику с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины.

Задержание на взятке ОПУ

Задержание посредника на взятке ОПУ

Правоохранители ОПУ

Деньги ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были задержаны следователь Государственного бюро расследований, оперуполномоченный полиции и их сообщник по факту вымогательства и получения взятки.