На Луганщине чиновник требовал у ветерана АТО взятку за инвалидность
Чиновник из Министерства по делам ветеранов Украины вымогал деньги от ветерана АТО за решения вопроса об установлении группы инвалидности с получением единовременного пособия.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, должностное лицо отдела министерства в Луганской области для получения взятки привлекло посредника.
"Вознаграждение" участникам коррупционной схемы состояло из двух частей: неправомерной выгоды в размере 4,5 тысяч долларов США и около 240 тысяч гривен – 50% от выплаты, которые потерпевший должен был отдать после ее получения. Привлеченного посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3,5 тысячи долларов", – говорится в сообщении.
На данный момент задержанным сообщено о подозрении. Посреднику с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были задержаны следователь Государственного бюро расследований, оперуполномоченный полиции и их сообщник по факту вымогательства и получения взятки.