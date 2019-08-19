Трагедия с туристами в Карпатах: появились первые фото с места жуткого ЧП

Полиция Ивано-Франковской области опубликовала фото с места ужасного ЧП на территории курорта "Буковель", где во время роуп-джампинга оборвался трос и двое туристов упали на пешеходную дорожку.

Как сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковщины, правоохранители установили, что пострадавшими оказались 21-летняя и 26-летний жители Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Девушку доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу, а парня – в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной клинической больницы. Роботу аттракциона прекратили.

На курорте в Карпатах произошло жуткое ЧП Полиция Ивано-Франковщины

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Во время роуп-джампинга оборвался трос, двое туристов упали Полиция Ивано-Франковщины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области на территории "Буковеля" во время роуп-джампинга (экстремальный прыжок с высоты с помощью канатов) оборвался трос: двое туристов рухнули вниз на пешеходную дорожку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!